Son dakika haber: KAŞ'TA ORMAN YANGINI - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü ve İslamlar'daki yangının bölgede seyrek olarak bulunan bazı villalara da sıçradığı belirlendi. Villalardan bazılarının yanarak zarar gördüğü kaydedildi. Karadan ve havadan söndürme çalışmalarının sürdürüldüğü bölgedeki son durumla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'mızın Kaş ilçesinde 2 noktada çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle beraber hızla müdahale ettik. Andifli'deki yangın tamamen söndürüldü. İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde süren yangını söndürmek için itfaiye birimimiz tüm gücüyle çalışmalarına devam ediyor dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

Yangın bölgesinden görüntü

Yanan bölgeden görüntüler

HABER Ahmet ACAR- KAMERA KAŞ (Antalya), (DHA)