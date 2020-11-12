Kaş'ta OSB çalıştayı düzenlendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde Kınık Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hazırlık çalıştayı düzenlendi.

Kalkan Turan Erdoğan Fen Lisesinde yapılan çalıştayda, OSB projesi, bölgenin endemik ürünlerinin değerlendirilmesi ve kadın girişimciliğin önemi konuları değerlendirildi, yatırımın önemi ve hibe imkanları anlatıldı.

Toplam 668 bin metrekare hazineden tahsisli imar alanının, 332 bin metrekarelik bölümünde Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi inşaatı, 336 bin metrekarelik bölümünde ise Kaş Kınık Gıda İhtisas OSB çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bölgede yetişen narenciye, zeytin, elma, nar, üzüm, badem, başta olmak üzere 25 tür ürünün tesisinin yapılacağı kaydedildi.

Sanayi ve Teknoloji Antalya İl Müdürü Ömer Ersoy, yaptığı konuşmada, projenin 2021'de çalışmalarının tamamlanarak, yıl sonunda faaliyete geçeceğini belirtti.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise ilçeye hem hal hem de OSB yapılacağını ifade etti.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay da uğraşlar sonucunda geçen ay içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına kuruluş dilekçesini vererek, çalışmaları başlattıklarını, projeyle 300 milyon avroluk yatırımın planlandığını söyledi.