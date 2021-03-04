Kaş'ta parktaki aydınlatma direkleri ve piknik masaları tahrip edildi - Son Dakika

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamayla ilçedeki bir parkta bulunan aydınlatma direği, lamba ve piknik masalarının kırılmasına tepki gösterildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilköy Mahallesi'ndeki Arap Mezarlığı Parkı'nda bulunan aydınlatma direkleri, lambalar ve piknik masaları henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce kırıldı.

İhbar üzerine jandarma ve Kaş Belediyesi zabıta ekipleri parkta incelemede bulundu.

Halkın yararına yapılan hizmet ve kamu malına zarar verilmesinin kabul edilemez ve üzüntü verici olduğu kaydedildi.