Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit ediyor - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yeşilköy, Ova ve Kınık mahallelerinin kesiştiği Göl mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen alevler yakındaki bir seraya ulaştı. Sıçrayan alevlerin söndürülmesinin ardından zarar gören seranın onarılmasına başlandı.
Bölgede etkisi sürdüren kuvvetli rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.
Kaynak: AA
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