Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit ediyor - Son Dakika

Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen alevler yakındaki bir seraya ulaştı. Sıçrayan alevlerin söndürülmesinin ardından zarar gören seranın onarılmasına başlandı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yeşilköy, Ova ve Kınık mahallelerinin kesiştiği Göl mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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