Kaş'ta sazlık yangını - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sırasında Kınık Oba Mahallesi göl mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle iki farklı alanda yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının, yakındaki seraları tehdit ettiği belirtildi. Orman ve Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. - ANTALYA