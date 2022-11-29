Antalya'nın Kaş ilçesi sele teslim oldu! Caddeler suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika
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Antalya'nın Kaş ilçesi sele teslim oldu! Caddeler suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti

29.11.2022 14:39

Meteoroloji'nin şiddetli yağış ile uyardığı Antalya'da yağmur etkili oldu. Kaş'ta şiddetli yağış sonrası sel baskınları yaşanırken caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji'nin şiddetli yağış ile uyardığı Antalya'nın batısında, sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerine doğru etkisini arttırdı.

YAĞIŞ SELE DÖNDÜ

Kaş ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış ise beraberinde seli getirdi. Sel nedeniyle caddeler suyla dolarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kaş'ta caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti

DENİZİN RENGİ KAHVERENGİNE DÖNDÜ

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su, Kaş Limanı'nda buluştuğu denizin rengini kahverengiye bürüdü. Öte yandan Kaş'ın Kasaba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 117 kilogram olarak kaydedildi.

İlçeden görüntüler:

Kaş'ta caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti
Kaş'ta caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti
Kaş'ta caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti
Kaş'ta caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti
Kaynak: İHA
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Antalya, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Antalya'nın Kaş ilçesi sele teslim oldu! Caddeler suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'nın Kaş ilçesi sele teslim oldu! Caddeler suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika
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