Kaynak: İHA

6 gündür kayıp olan Sedanur için köylüler de seferber oldu

Antalya, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Genel › Antalya'nın Kaş ilçesi sele teslim oldu! Caddeler suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika

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