Kaş'ta serbest dalış ve paletli yüzme şenliği

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü gün yarışları tamamlandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre şampiyonaya 7 ülkeden 43 sporcu katılıyor.

"Kaş Başka" Dünya Kupası'nda Türkiye'den Rüstem Derin, erkekler çift palet sabit ağırlıkta (CW-BF) tek nefeste 2 dakika 50 saniyede 83 metreye dalarak altın madalya kazandı. Derin, bu derecesiyle geçen yıl yine Kaş'ta elde ettiği 75 metrelik derecesini geçerek, Türkiye rekorunu geliştirdi.

Erkeklerde Kolombiya'dan Cristian Castano, 2 dakika 30 saniyede 77 metrelik dalışıyla gümüş madalya, Brezilya'dan Raphael Gustavo Dalmedia Vilamiu 2 dakika 40 saniyede yaptığı 56 metrelik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Kadınlarda Dünya Kupası Biala'nın

Kadınlar çift paletli sabit ağırlıkta Polonyalı Emilia Biala, 2 dakika 20 saniyede 51 metrelik dalışıyla Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Türk sporcu Birgül Erken, 2 dakika 10 saniyede 47 metrelik dalışıyla yarışmayı ikinci tamamlayarak gümüş madalya elde etti. Rusya'dan Yulia Obolkina, 43 metrelik dalışını 1 dakika 55 saniyede gerçekleştirerek bronz madalya kazandı.

Rüstem ile Birgül, Türkiye şampiyonu

Dünya Kupası dalışlarında Türk sporcuların elde ettiği dereceler, aynı zamanda TSSF Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın sıralamalarını belirledi. Türkiye Şampiyonası'nda 2 dakika 50 saniyede 83 metrelik dalışıyla Türkiye rekoru kıran Rüstem Derin, altın madalya aldı.

Mahmut Fatih Sevük, 2 dakika 30 saniyede yaptığı 70 metrelik dalışla Türkiye ikincisi, Gökhan Şenses ise 1 dakika 45 saniyede gerçekleştirdiği 61 metrelik derecesiyle Türkiye üçüncüsü oldu.

Kadınlar çift paletli sabit ağırlıkta Türkiye şampiyonluğuna 47 metrelik dalışıyla Birgül Erken ulaştı. Erken bu dalışını 2 dakika 10 saniyede gerçekleştirdi. Selin Tınmaz, 1 dakika 35 saniyede 43 metrelik dalışıyla gümüş madalya kazandı, bronz madalyayı 25 metrelik dalışını 1 dakika 10 saniyede gerçekleştiren Nazan Koçak aldı.

Engelli sporcu Mustafa Beyaz'dan 28 metrelik dalış

Engelli sporcu Mustafa Beyaz, 1 dakika 18 saniyede 28 metreye dalarak, Türkiye şampiyonasında 6. sırada yer aldı.

TSSF Başkanı Şahin Özen, Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları kutladı.

Yarın yapılacak son gün dalışları ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplininde gerçekleştirilecek.