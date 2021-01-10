Kaş'ta sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı - Son Dakika

Kaş ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı.
Kaymakamlığın koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının mağdur edilmemesi için çalışma yaptı.
Sokak hayvanlarının barınaklarını ve yaşam alanlarını gezen ekipler, açık alanlara mama ve su bıraktı.
Kaynak: AA
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