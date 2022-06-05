Kaş'ta, su altına atık konteyneri indirildi - Son Dakika
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Kaş'ta, su altına atık konteyneri indirildi

05.06.2022 14:49
Kaş'ta, su altına atık konteyneri indirildi

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Türkiye'de ilk olacak bir projenin adımı atıldı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Türkiye'de ilk olacak bir projenin adımı atıldı. Kaş'ta faaliyet gösteren Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği (STH) tarafından hazırlanan 'Kayıtsız Kalma Projesi' kapsamında 8 atık istasyonunun ilki, su altına indirildi.

STH tarafından hazırlanan, Kaş'ın su altını korumayı amaçlayan 'Kayıtsız Kalma Projesi', Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve Kaş Sualtı Derneği (KASAD) ve dernek üyelerinin desteği ile yaşama geçiriliyor. Proje ile her yıl gerçekleştirilen yaklaşık 90 bin dalış ile Türkiye'de dalış turizminin başkentlerinden biri olan Kaş'ın söz konusu potansiyelinin korunması, su altı katı atık kirliliğinin bertaraf edilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında su altına çöp konteynerine benzer 8 atık istasyonu yerleştirilecek. Bu istasyonlardan ilki Kaş'ın önde gelen dalış noktalarından biri olan Hidayet Koyu'nda törenle su altına indirildi. Törene Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Yardımcısı Muhammet Usta, STH Kaş temsilcisi Ahmet Arın, Kaş Sualtı Derneği Başkanı Yusuf Şulekoğlu, dernek üyeleri ve dalgıçlar katıldı.İlk atık konteynerini denize indiren ekipte yer alan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, "Kaş Kaymakamlığımız, Kaş Belediyemiz ve diğer paydaşlarımızla birlikte bir farkındalık olsun, Türkiyemizin gözbebeği Akdeniz ölçeğindeki en temiz denizimiz kirlenmesin diye suyun altına kafes yerleştirdik. Bunun ilkini Hidayet Koyu'nda birlikte yaptık. Bugün yine Fener'de, Kanyon'da ve Güvercin Ada'da bu kafeslerden denizin altına bırakacağız. Toplumumuzun, tüm vatandaşlarımızın bu çevresel duyarlılığa bir nebze katkısı olsun istiyoruz" dedi.STH Kaş Temsilcisi Ahmet Arın, Kaş Kaymakamlığı, Belediye ve KASAD ile birlikte dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bölgemiz 90 binden fazla kişinin dalış yaptığı bir yer. Su altı temizliği konusunda insanları bilinçlendirmek üzere çöp konteynerleri koyduk. Bu doğa ile özdeş olmak anlamında, temizlik anlamında, kitleyi bilinçlendirmek anlamında bir ilk" dedi.'SU ALTINDA ÇÖP TOPLAMA İSTASYONLARI KURDUK'STH Yönetim Kurulu Üyesi Harun Süer ise "Su altında gönüllü çöp toplama istasyonları kurduk. Burada 90 bine yakın bir dalış oluyor. Dalış yapan bütün arkadaşlarımız buldukları materyalleri, yanlarında taşımaktan imtina ettikleri veya taşıyamadıkları durumda bırakabilecekleri bir çöp istasyonu kurarak, çevre korumaya bu şekilde katkı sağlamalarını sağlamayı istedik" dedi.

Atık istasyonunda toplanan çöplerin, STH tarafından düzenli kontrolü yapılacak. Dolan su atık istasyonu limana getirilerek boşaltılacak. Belediye tarafından alınacak çöplerin envanteri çıkarılacak. Her dalış noktasına ilişkin veri tabanı oluşturulacak. Her noktada katı atık kirliliği aktif olarak izlenecek. Kaş'a dalış için gelen su altı tutkunlarına, KASAD üyesi dalış eğitimcileri tarafından proje ve atık istasyonları konusunda bilgilendirme yapılacak. Projenin Türkiye ve dünyada örnek olması hedefleniyor.


Kaş'ta, su altına atık konteyneri indirildi
Kaş'ta, su altına atık konteyneri indirildi
Kaş'ta, su altına atık konteyneri indirildi
Kaş'ta, su altına atık konteyneri indirildi
Kaş'ta, su altına atık konteyneri indirildi
Kaş'ta, su altına atık konteyneri indirildi
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Kaynak: DHA

Dünya Çevre Günü, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaş'ta, su altına atık konteyneri indirildi - Son Dakika

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