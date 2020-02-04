Kaş'ta şubat ayında deniz keyfi - Son Dakika

Turizmin başkenti Antalya'nın Kaş ilçesinde şubat ayında güneş ve deniz keyfi yaşandı.



Kaş'ın Gömbe Yaylası'ndaki Akdağ'ın zirvesinde kar görülürken, sahilde güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Turkuaz rengiyle dikkati çeken dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda güneşli havayı fırsata çevirenler deniz keyfi yaşadı. Şubat ayı olmasına rağmen bazıları denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi ve sahilde yürümeyi tercih etti.



Meteoroloji verilerine göre, Kaş'ta hafta sonuna kadar üç gün boyunca sağanak yağışlı hava bekleniyor. - ANTALYA