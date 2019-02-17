Kaş'ta Takla Atan Aracın Motoru Yerinden Fırladı: 1 Ölü, 2 Yaralı
30 dakika önce
Antalya'nın Kaş ilçesinde takla atarak şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Antalya
'nın Kaş ilçesinde takla atarak şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada hurdaya dönen aracın motoru yerinden fırladı.
Kaza, dün gece Kaş'ın Yeşilköy Mahallesi
Gemicik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin Bulut (34) yönetimindeki 35 HA 6174 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Araç
motorunun yerinden fırlayıp savrulduğu kazada sürücü Ersin Bulut ile araçta bulunan Ramazan Tanç ve Barış Taşkıran
ağır yaralandı. Ersin Bulut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer 2 yaralı ise tedavi altına alındı. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:31 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Yıllık Beklenti Sona Eriyor" Deyip Müjdeyi Verdi
Diyanet, Sigarayla İlgili Tartışmalara Son Noktayı Koydu: Haram
Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var
Biber Görünümlü Limon, Görenleri Hayrete Düşürdü