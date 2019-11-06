Son Dakika Haberleri: Kaş'ta taş yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Kaş'ta taş yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

Kaş'ta taş yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

7 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde parke taşı yüklü kamyon devrildi.

Kaş'ta taş yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde parke taşı yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, sabah saatlerinde ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Kaş istikametine giden Veli Coşkun (27) yönetimindeki 07 N 9914 plakalı parke taşı yüklü kamyon, ilçe girişindeki kavşakta devrildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Coşkun'un cenazesi Kaş Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:21 Kaynak: İHA
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