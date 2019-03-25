Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Tıratro'yla Tiyatro Keyfi

Kaş'ta Tıratro'yla Tiyatro Keyfi

37 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, TIRATRO projesi kapsamında 'Elbise Var İnsan Yok, İnsan Var Elbise Yok' adlı kukla oyununu sergiledi.

Kaş'ta Tıratro'yla Tiyatro Keyfi, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, TIRATRO projesi kapsamında 'Elbise Var İnsan Yok, İnsan Var Elbise Yok' adlı kukla oyununu sergiledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tiyatro etkinlik TIR'ı, Kaş'ta sanatla öğrencileri buluşturdu. İlçelerde tiyatroya gitme imkanı bulamayan çocukları ve gençleri TIRATRO projesi kapsamında sanatla buluşturan Antalya Şehir Tiyatrosu (AŞT), mobil sahneye dönüştürülen bir TIR'la Kaş'a geldi.

Kaş'ta Atatürk Ortaokulu bahçesinde konuşlanan TIR'da etkinlikle AŞT oyuncuları, Hans Christian Andersen'in masalından sahneye uyarlanan 'Elbise Var İnsan Yok, İnsan Var Elbise Yok' adlı kukla oyununu sergiledi. Ücretsiz sahnelenen ve 45 dakika süren tek perde oyunla öğrenciler tiyatro izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Kaş'ın tüm okullarındaki ilk ve ortaokul öğrencilerine sergilenecek tiyatro etkinliğinin, 5 gün süreyle Pazartesi'den Cuma'ya her gün saat 10, 11: 30 ve 14'de farklı bir okulun bahçesinde gerçekleşeceği kaydedildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:04 Kaynak: İHA

Şehir Tiyatroları, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Pasaportsuz Seyahat İçin Toplantılar Başladı Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti Tanzim Rüzgarı Çabuk Dindi! Biberin Fiyatı Yüzde 220 Zamlandı İran'da Sel Faciası: Çok Sayıda Ölü Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 17:41:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Tıratro'yla Tiyatro Keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]