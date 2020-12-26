Kaş'ta toplu eğlencelere yönelik denetimler artırılacak - Son Dakika

Antalya'da Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, yılbaşı dolayısıyla ilçedeki otel, işletme ve kiralık villalarda toplu eğlence yapılmaması için ekiplerin gece boyunca denetimde olacağını bildirdi.

Yazıcı başkanlığında Kaymakamlık binasında yılbaşı güvenlik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, Kaş Belediyesi Zabıta Müdürü Ferhat Güngör, sahil güvenlik ve karakol komutanlarının katıldığı toplantıda, ilçe genelinde alınması gereken önlemler değerlendirildi.

Kaymakam Yazıcı, toplantıda, halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için detaylı çalışma yaptıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 Aralık saat 21.00'dan 4 Ocak saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını hatırlatan Yazıcı, "Otel veya işletmelerde canlı ya da kayıttan müzik, toplu eğlence, ayrıca kiralık villalarda toplu ve görsel eğlence yapılmayacak. Gece boyunca kolluk görevlileriyle sürekli denetimler gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Yazıcı, vatandaşları ve turizm işletmelerine yılbaşı güvenlik tedbirlerine uymaları, toplum sağlığı için hassasiyet göstermeleri yönünde çağrıda bulundu.