Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kaş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kaş'ın Andifli Mahallesi Çerçiler mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K. yönetimindeki 07 SFY 03 plakalı traktör ile Hakan M. yönetimindeki 35 GD 5588 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücü Hakan M. ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçlarda maddi hasar oluştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:36 Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa
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