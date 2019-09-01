Son Dakika Haberleri: Kaş'ta trafo yangını korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kaş'ta trafo yangını korkuttu

50 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde trafoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kaş'ta trafo yangını korkuttu, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde trafoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Kısa süreli panik yaşanan olayda, maddi hasar meydana geldi.


Kaş ilçe merkezindeki bir trafoda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Andifli Mahallesi İlkokul Sokak'ta bulunan trafodan henüz bilinmeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Art arda küçük patlamaların yaşandığı trafo ve çevresi duman altında kaldı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ve elektrik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan kısa sürede söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapıldı. Elektrik firması ekiplerinin trafodaki arıza ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


11 yaşındaki çocuk arkadaşının evi yanmasın diye böyle mücadele etti
İstanbul Maltepe'de korkutan yangın! 'Bacasız sanayi' rekora koşuyor! 10 milyona ulaşıldı, hedef 16 milyon Tırın altına giren araç paramparça oldu: 1 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:01:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaş'ta trafo yangını korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]