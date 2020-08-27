Kaş'ta Türk ve Yunan fırkateynlerinin bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Kaş'ta Türk ve Yunan fırkateynlerinin bekleyişi sürüyor
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynin, Meis Adası önünde ise Yunan fırkateyninin bekleyişi sürüyor.
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Türk Deniz Kuvvetleri
'ne ait fırkateynin, Meis Adası önünde ise Yunan fırkateyninin bekleyişi sürüyor.Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir fırkateyn dün öğleye doğru Kaş ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Kalkan Mahallesi'ne geldi. Kalkan Koyu'nda bir tur atan gemi ardından demir atarak Kalkan Koyu'nda beklemeye geçti. Akşama doğru da Kalkan Koyu'ndan ayrıldı. Kaş ilçesinin Limanağzı Koyu'nda bekleyen Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateynin ise bekleyişi sürüyor. Limanağzı'nda demir atan fırkateyn 3 gündür burada bekliyor.
Kaş'ın hemen karşısında yer alan Yunanistan Meis Adası önlerine bekleyen Yunan savaş gemisi de Meis Limanı'nın içine geçerek bekleyişini sürdürüyor. Yunan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateyn Rodos'tan gelen yolcu gemisinin geliş günü olan pazartesi ve perşembe günleri adanın önünde bekliyor. Diğer günlerde adanın içindeki limanda bekleyişini sürdürüyor. Kaş üstünde zaman zaman alçak uçuş yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler ise son günlerde görülmedi.
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