Kaş'ta ulaşıma sis engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaş'ta ulaşıma sis engeli - Son Dakika

Kaş'ta ulaşıma sis engeli

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde yoğun sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor.

Kaş'ta ulaşıma sis engeli, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde yoğun sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, yollarda olan sürücüler zor anlar yaşadı.


Kaş-Antalya yolunun Kasaba ve Ağullu Mahallesi kesiminde yoğun sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor. Bugün öğleden sonra etkisini artıran sis dolayısıyla karayolunun bazı bölümlerinde görüş uzaklığı yer yer 10 metreye kadar düştü.


Bazı sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, bazıları da yol kenarlarında mola vererek sis etkisinin azalmasını bekledi. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:26 Kaynak: İHA
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