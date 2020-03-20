Kaş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kaş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
6 saat önce
Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaş Emniyet Müdürlüğünce ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Narkotik ekiplerin ilçede bir eve düzenlediği operasyonda şüpheli O.K. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:31 Kaynak: İHA
Son Dakika Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında