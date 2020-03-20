Kaş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kaş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaş Emniyet Müdürlüğünce ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Narkotik ekiplerin ilçede bir eve düzenlediği operasyonda şüpheli O.K. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:31 Kaynak: İHA

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