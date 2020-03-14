Kaş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde uyuşturucu madde ile silah ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ve Kaş Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçede iki şüphelinin uyuşturucu madde ile silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. JASAT timlerinin de destek verdiği operasyonda O.S ve H.A, Kınık Mahallesi Merkez mevkiinde bulunan pazar yerinde yakalandı. Yapılan aramada folyoya sarılı 16 gram metamfetamin 9 gram eroin, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak için çok sayıda aparat ile folyoya el koyuldu. O.S'ye ait araçta yapılan aramada ise ruhsatsız 1 kısa pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 530 TL para ele geçirildi. O.S ve H.A, ifadelerinin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA