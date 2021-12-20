Kaş'ta eski otogar alanı, yaşam merkezine dönüştürülecek - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde eski otogar alanı otopark, pazar yeri, sosyo kültürel ve yaşam merkezine dönüştürülecek.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, yeni merkez projesi için düzenlenen toplantıda, ilçe merkezinde ticari, kültürel ve sosyal boyutta vatandaşlara kapsayıcı şekilde güzel hizmet verecek bir projenin başlangıcına şahitlik ettiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da ilçe merkezinde uzun zamandır pazaryeri ve otopark sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Göreve geldiği günden itibaren bu konuda çalışma yaptıklarını anlatan Ulutaş, "Eski otogar belediyemizin mülkiyetinde olan yaklaşık 4 bin 732 metrekarelik bir alan. Bu alanın nasıl değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bu projeyle belirli bir ihtiyacı gidermiş olacağız. Şu anda projenin mühendislik çalışmaları yapılıyor." diye konuştu.

Tasarım danışmanı Prof. Dr. Celal Abdi Güzer de hazırlanan projeyle ilgili sunum yaptı.

Toplantıya, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve esnaflar da katıldı.