Kaş'ta voleybolun şampiyonu belli oldu - Son Dakika
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Kaş'ta voleybolun şampiyonu belli oldu

20 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sonbahar Voleybol Halk Turnuvası sona erdi.

Kaş'ta voleybolun şampiyonu belli oldu, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sonbahar Voleybol Halk Turnuvası sona erdi. Turnuvanın finalinde, Adıyaman Çiğköfte'yi yenen Kalkan Esnaf takımı şampiyon oldu.


Kaş Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sonbahar Voleybol Halk Turnuvası tamamlandı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) voleybol oyun kurallarının uygulandığı karşılaşmalar, katılım sayısına bağlı puanlama ya da eleme usulüne göre oynandı. Kazanılmış 2 set alan takım, yarı final ve final maçında kazanılmış 3 set alan takım galip ilan edildi.


Kaş Spor Salonunda yapılan turnuvanın finalinde Kalkan Esnaf, Adıyaman Çiğköfte'yi yenerek şampiyon oldu. Sarıbelen Kooperatif'i mağlup eden Süleyman Çavuş Camii takımı üçüncülüğü elde etti. Bir ay süren turnuva sonunda, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.


Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Murat Erdoğan şampiyon takımı kutlayarak, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür etti. Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Hava Radar Komutanı Yüzbaşı Muhammet Hakan Erkuş, İlçe Müftüsü Ahmet Bayer, Sağlık Müdürü Dilek Kandur, Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Göktaş da final karşılaşmasını takip etti. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:21 Kaynak: İHA
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