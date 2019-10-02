Son Dakika Haberleri: Kaş'ta 'yaya güvenliği' nöbeti
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Kaş'ta 'yaya güvenliği' nöbeti

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaya güvenliğini sağlamak üzere yaya geçitlerinde, 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Kaş'ta 'yaya güvenliği' nöbeti, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaya güvenliğini sağlamak üzere yaya geçitlerinde, 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' sloganıyla etkinlik düzenlendi. İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya farkındalığı için başlatılan kampanya kapsamında, 81 ilde 2'şer saat 'yaya güvenliği' nöbeti tutulacağı kaydedildi.


İçişleri Bakanlığı 2019 yılını 'yaya öncelikli trafik yılı' ilan ederek, ülke genelinde eş zamanlı olarak, 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' adıyla başlattığı kampanya kapsamında etkinlikler düzenlendi.


Bu etkinliğin devamı niteliğindeki 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliğine Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkan yardımcısı Faruk Akbudak, Emniyet Müdürü Erkan Kaçar, Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, okul müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlu amirleri ve öğrenciler katıldı.


Etkinlik yapılan alanlarda görevlendirilen kolluk personeli tarafından yayanın güvenli olarak yaya geçidini kullanmasının sağlanması amacıyla eğitici faaliyetler gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan el broşürleri sürücü ve yayalara dağıtıldı.


Kaymakam Ulaş Akhan, 'öncelik hayatın öncelik yayanın" adıyla başlatılan kampanya kapsamında, yaya geçidi kullanımı konusunda sürücüleri ve vatandaşları bilinçlendirme çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Bugün de daha önceki yaptığımız etkinliklere ek olarak, tüm Türkiye'de aynı anda başlayan 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği ile vatandaşlarımızı ve sürücülerimizi daha iyi bilgilendirmek, onların bu konudaki hassasiyetlerini artırmak amacındayız." dedi. - ANTALYA

Antalya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:55 Kaynak: İHA
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