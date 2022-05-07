Kaş'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması - Son Dakika
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Kaş'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması

07.05.2022 16:05
Kaş'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması

Antalya'nın Kaş ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla yapılan "Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinlikleri kapsamında yayalar bilgilendirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla yapılan "Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinlikleri kapsamında yayalar bilgilendirildi.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, ilçe jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğine katıldı. Vatandaşlara trafik kuralları konusunda uyarıda bulunan Yazıcı, yayaların ve sürücülerin güvenliği açısından bu kurallara uyulması gerektiğini bildirdi.

Ekipler de uygulama noktalarında vatandaşlara, emniyet kemeri takmanın önemini, yaya haklarını, aşırı hızın tehlikelerini broşürlerle anlattı.

Uygulamaya, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Usta, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Emniyet Müdürü Volkan Cansever ve Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Ustaer de katıldı.

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Trafik Haftası, Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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