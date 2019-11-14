Kaş'ta yılın ilk kar yağışı

Vatandaşlar sabah uyanınca, Akdağ'daki beyaz örtüyü gördü. Mahalle sakinlerinden Ahmet Çatalkaya, mevsimin ilk kar yağışını izlemenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kaş'ın Gömbe Yaylası'ndaki Akdağ 'ın zirvesine yılın ilk karı düştü. 3 bin 24 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesine gece yılın ilk karı yağdı. Kar kalınlığı 2-3 santimetreye kadar ulaştı. İlçeye 65 kilometre uzaklıkta bulunan Gömbe Mahallesi'nde yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Arabasını çalıp polisten kaçan kardeşine isyan etti: Kardeşim çalacağına arabamı yaksalardı

Beyaz diş hayaliyle 32 dişinden olmuştu! Bu kez de unutkanlıktan şikâyetçi