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Kaş'ta Yol İyileştirme Çalışmaları

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kaş Belediyesi, 13 kilometre uzunluğundaki Sarıbelen sahil yolunda yol iyileştirme ve büz atımı çalışmaları yapıyor.


Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Kaş'ın Sarıbelen sahil yolunda düzenleme ve büz atımı çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Bu kapsamda


13 kilometrelik stabilize yolda 150'ye yakın büz atımı yapılıyor. Yağmur suyunun akışını sağlamak için belirlenen bölgelere büz koyan ekipler, yolun daha uzun ömürlü ve konforlu olması için büyük titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların bir hafta devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kaş Belediyesi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:42 Kaynak: İHA
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