Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde yüzgecine misina dolanan deniz kaplumbağası, hayvanseverler tarafından kurtarıldı.
Kaş Limanı'nda teknede bulunan kişiler bir caretta carettanın suyun yüzeyinde hareketsiz durduğunu fark etti.
Yüzgecine misina dolandığı belirlenen caretta caretta teknedeki kişiler tarafından kurtarılarak denize salındı.
Caretta carettanın kurtarılması ise teknedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kaş'ta yüzgecine misina dolanan caretta caretta kurtarıldı - Son Dakika