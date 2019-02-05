Kaş'ta Zeytinlik Alanda Yangın
26 dakika önce
Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bazı evler ve yakındaki oteller zarar gördü.
Antalya
'nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bazı evler ve yakındaki oteller zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi Yalı mevkisindeki yerleşim yerleri yakınında bulunan zeytinlik ve fundalık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye aracı, Kaş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazözle müdahale etti.
Yangın yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, bazı evler ve otellerin de zarar gördüğü belirtildi. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:59 Kaynak: İHA
Ekmek Almaya Giderken Bir Tanıdığı Tarafından Kaçırılan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu, 6 Gün Sonra Bulundu
Büyük Tepki Toplamıştı! Mahkeme, Ormanlık Alanda Genç Kızı Öldüresiye Döven 6 Şüpheli İçin Kararını Verdi
Belediye Bedava Bez Torba Dağıttı, Vatandaşlar Birbirini Ezdi
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Dikkat Çeken Talimat: 'Trafoya Bilmem Ne Girdi' Mazereti Oluşmasın