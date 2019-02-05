Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Zeytinlik ve Fundalık Alanda Yangın

Kaş'ta Zeytinlik ve Fundalık Alanda Yangın

10 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesindeki zeytinlik ve fundalık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bazı evler ve yakındaki otellerde kısmen zarar meydana geldi.

Kaş'ta Zeytinlik ve Fundalık Alanda Yangın, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesindeki zeytinlik ve fundalık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bazı evler ve yakındaki otellerde kısmen zarar meydana geldi.

Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi Yalı mevkisindeki yerleşim yerleri yakınında bulunan zeytinlik ve fundalık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda yayılan alevlere Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 5 itfaiye aracı, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazözle yangın ve AKUT ekipleri müdahale etti.

Yangın yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken bazı evler ve otellerin de kısmen zarar gördüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:11 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekmek Almaya Giderken Bir Tanıdığı Tarafından Kaçırılan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu, 6 Gün Sonra Bulundu Büyük Tepki Toplamıştı! Mahkeme, Ormanlık Alanda Genç Kızı Öldüresiye Döven 6 Şüpheli İçin Kararını Verdi

Belediye Bedava Bez Torba Dağıttı, Vatandaşlar Birbirini Ezdi Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Dikkat Çeken Talimat: 'Trafoya Bilmem Ne Girdi' Mazereti Oluşmasın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 14:21:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Zeytinlik ve Fundalık Alanda Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]