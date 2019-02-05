Kaş'ta Zeytinlik ve Fundalık Alanda Yangın

Antalya'nın Kaş ilçesindeki zeytinlik ve fundalık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bazı evler ve yakındaki otellerde kısmen zarar meydana geldi.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki zeytinlik ve fundalık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bazı evler ve yakındaki otellerde kısmen zarar meydana geldi.



Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi Yalı mevkisindeki yerleşim yerleri yakınında bulunan zeytinlik ve fundalık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda yayılan alevlere Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 5 itfaiye aracı, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazözle yangın ve AKUT ekipleri müdahale etti.



Yangın yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken bazı evler ve otellerin de kısmen zarar gördüğü belirtildi.

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