Kaş'ta Zeytinlik ve Fundalık Alanda Yangın (2)
1 saat önce
500 DEKAR ALAN YANDIAntalya'nın Kaş ilçesindeki zeytinlik ve fundalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.
500 DEKAR ALAN YANDI Antalya
'nın Kaş ilçesindeki zeytinlik ve fundalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yapılan ilk belirlemelere göre, bölgedeki yaklaşık 500 dekarlık alan yandı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin yerleşim birimlerine ulaşmadan söndürüldüğü kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:28 Kaynak: DHA
Büyük Tepki Toplamıştı! Mahkeme, Ormanlık Alanda Genç Kızı Öldüresiye Döven 6 Şüpheli İçin Kararını Verdi
Belediye Bedava Bez Torba Dağıttı, Vatandaşlar Birbirini Ezdi
İstediği Kızı Vermedikleri İçin Yüksek Gerilim Hattına Çıkıp İntihara Kalkıştı
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Dikkat Çeken Talimat: 'Trafoya Bilmem Ne Girdi' Mazereti Oluşmasın