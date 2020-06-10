Kaş'taki kaçak yapılar yıkılıyor - Son Dakika

Kaş'taki kaçak yapılar yıkılıyor

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde kaçak yapıların yıkım işlemi sürüyor.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde kaçak yapıların yıkım işlemi sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Valiliği ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden gelen yazılara istinaden Bezirgan Mahallesi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı. Türkiye'nin ünlü turizm merkezlerinden Antalya'nın Kaş ilçesindeki kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılan imar barışı kapsamında Antalya'da binlerce yapı kayıt belgesi alınırken, Ankara'dan gelen bakanlık müfettişleri uydu üzerinden ve sahada incelemeler yaptı. Bu değerlendirmelerden sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunulan kaçak yapılar tespit edildi. Usulsüz, yanlış beyan ve belirlenen tarihten sonra yapıldığı tespit edilen yapıların yapı kayıt belgesi iptal edildi. Ardından da Ardından da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılından sonra yapılan ve imar barışı kapsamı dışında kalan kaçak binalar tek tek belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Antalya Valiliği'nden yıkım için Antalya'daki belediyelere yazı gönderildi. Kaş'ta da bu kapsamda belirlenen kaçak yapıların yıkımı sürdürüldü. Bakanlık tarafından 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yapıldığı tespit edilen Kaş'a bağlı Bezirgan Mahallesi Kördere mevkiindeki kaçak yapılar, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yıkılıyor. KAÇAĞA İZİN YOK KAÇAĞA İZİN YOK Kaş Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kaş, yıllık çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir turizm merkezidir. Ancak zaman zaman yapılmakta olan kaçak binaların da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Valiliği ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden gelen yazılara istinaden kaçak yapı ve izinsiz uygulamaların yıkılması sağlanmaktadır. Bu yazılara istinaden geçen günlerde Patara Yalı mevkiinde, bugün de Bezirgan Kördere mevkiinde kaçak yapılan yapıların yıkımına başlanılmış olup, bundan sonra da yıkımlar devam edecektir. Şunu söylemeliyiz ki ilçemizde kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsaade edilmeyecektir" denildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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