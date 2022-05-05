Kaş'taki Kalkan Taş Ocağı bölgesi yenileniyor - Son Dakika
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Kaş'taki Kalkan Taş Ocağı bölgesi yenileniyor

05.05.2022 16:07
Kaş'taki Kalkan Taş Ocağı bölgesi yenileniyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde, belediyesi tarafından yürütülen Kalkan Taş Ocağı mevki yenileme projesi çalışması devam ediyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, belediyesi tarafından yürütülen Kalkan Taş Ocağı mevki yenileme projesi çalışması devam ediyor.

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalkan Mahallesi'ndeki bölgede yürütülen projenin birinci etabı tamamlandı.

Bisiklet, koşu ve yaya yolu, aydınlatma direkleri ile korkuluk imalatları yapılan alanda çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.

Bölgenin yeni çehresi ile mahalleye değer katması bekleniyor.

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Kaş Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaş'taki Kalkan Taş Ocağı bölgesi yenileniyor - Son Dakika


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