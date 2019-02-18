Kaş'taki Kazada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
56 dakika önce
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ramazan Tanç, verdiği yaşam savaşını kaybetti.
Antalya
'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ramazan Tanç, verdiği yaşam savaşını kaybetti. Tanç'ın hayatını yitirmesiyle kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Kaş'ın Yeşilköy Mahallesi
Gemicik mevki'isinde geçtiğimiz akşam meydana gelen kazada, otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Araç
motorunun yerinden fırlayıp savrulduğu kazada, sürücü Ersin Bulut ile araçta bulunan Ramazan Tanç ve Barış Taşkıran
ağır yaralandı. Ersin Bulut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan Tanç da verdiği yaşam mücadelesini yitirdi. Tanç'ın hayatını yitirmesiyle Kaş'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:16 Kaynak: İHA
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