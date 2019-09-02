Son Dakika Haberleri: Kaş'taki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kaş'taki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

9 saat önce

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Yuvacık Mahallesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve şu an itibarıyla yerleşim alanları için tehdit oluşturmadığını söyledi.

Kaş'taki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor, System.String[]

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Yuvacık Mahallesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve şu an itibarıyla yerleşim alanları için tehdit oluşturmadığını söyledi.


Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 15.00 sırasında yangın çıktı. Havanın kuru ve nemin düşük olması nedeniyle yayılan yangına 7 helikopter, 20 arazöz, 10 su tankeri ve 120 orman işçisiyle müdahale edildiği belirtildi. Kaş Belediyesine ait işçilerinde yangına söndürmek için destek verdiği öğrenildi.


Yangın bölgesindeki gelişmeleri yakından takip eden Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yayla kesimi olan Yuvacık Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Yoğun ormanın bulunduğu alanda çıkan yangına 7 helikopter, oran işçileri ve itfaiye erleriyle yoğun bir müdahale olduğunun altını çizen Ulutaş, "Havalar kurak ve aşırı sıcak az bir rüzgar var yangının yayılmasın da buda etkili. Tüm kurumlarımızın ekipleri canla başla yangını söndürmeye çalışıyor. Şuan yangın yerleşim yerlerini tehdit emiyor. Bölgede rüzgar zayıfladı. Ekiplerimizin ilerleyen saatlerde yangını kontrol altına almasını temenni ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Mutlu Ulutaş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manisa'da üzüm işçilerini taşıyan midibüs devrildi! 17 yaralı var
ABD'de gemi yangını; 34 kişi yaşamını yitirdi Talihsiz yeğen, ölen amcasını gözyaşları arasında teşhis etti Konsere geç çıkan şarkıcı Derya Uluğ, protesto edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:27:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaş'taki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]