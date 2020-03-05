Kaş'taki sazlık yangını söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaş'taki sazlık yangını söndürüldü - Son Dakika

Kaş'taki sazlık yangını söndürüldü

22 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kaş'taki sazlık yangını söndürüldü, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.


Alınan bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ova Mahallesi'nde sazlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle seralara doğru ilerleyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü. - ANTALYA

İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
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