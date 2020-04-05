Kaş'taki yangın arı kovanlarını da vurdu - Son Dakika

Kaş'taki yangın arı kovanlarını da vurdu

Kaş'taki yangın arı kovanlarını da vurdu 60 arı kovanı yandı, on binlerce arı telef oldu Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangınlarda yaklaşık 60 arı kovanı yandı, on binlerce arı telef oldu.

Kaş'taki yangın arı kovanlarını da vurdu 60 arı kovanı yandı, on binlerce arı telef oldu ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangınlarda yaklaşık 60 arı kovanı yandı, on binlerce arı telef oldu. Dün gece Kaş ilçesi Üzümlü Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, fırtınanın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yaklaşık 25 dönüm alana yayılan alevler, Lapaz mevkiindeki arı kovanlarını da etkiledi. Arıcılara ait yüzlerce kovandan yaklaşık 60 tanesi yanarken, on binlerce arı telef oldu. Yangında yaklaşık 30 bin liralık kovan küle dönerken, Kaş itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede olası başka yangınlara karşı nöbet tuttuğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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