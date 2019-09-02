Son Dakika Haberleri: Kaş'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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Kaş'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

7 saat önce

- Kaş'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyorANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

- Kaş'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 15.00 sırasında yangın çıktı. Havanın kuru ve nemin düşük olması nedeniyle yayılan yangına 10 helikopter, 60 arazöz,6 dozer, 20 su tankeri ve 200 orman işçisiyle müdahale edildiği belirtildi. Kaş Belediyesine ait işçilerin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri ve arazöz takviyesi yapıldığı kaydedildi. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ta bölgede çalışmaları yakından takip ediyor.

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:03 Kaynak: İHA
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