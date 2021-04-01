Kaş'tan Erzurum'a gönül köprüsü - Son Dakika

Kaş'tan Erzurum'a gönül köprüsü

01.04.2021 12:26
Kaş'tan Erzurum'a gönül köprüsü, System.String[]

'Kaş'tan Erzurum'a Yörük Gençler Kayakta, Dadaş Gençler Dalışta' projesi kapsamında Anadolu'nun Zirvesine gelen Yorük Gençler unutamayacakları anlar yaşadı.

'Kaş'tan Erzurum'a Yörük Gençler Kayakta, Dadaş Gençler Dalışta' projesi kapsamında Anadolu'nun Zirvesine gelen Yorük Gençler unutamayacakları anlar yaşadı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün projelerinden biri olan ve Antalya Özgecan Arslan Gençlik Merkezi tarafından yapılan 'Kaş'tan Erzurum'a Yörük Gençler Kayakta, Dadaş Gençler Dalışta' projesiyle Kaş'tan Erzurum'a 20 kişilik öğrenci ile dört kişilik lider grubu geldi.

Kentin turistik, kültürel ve tarihi mekanlarını gezen Kaşlı gençler, Dadaşlar diyarında kayak öğrenmeyi de ihmal etmedi. Antrenörler Ömer Karslı ve Demet Karslı'nın kayak eğitimi verdikleri Antalyalı gençler Palandöken Kayak Merkezi'nde unutamayacakları anlar yaşadı.

Kaş ilçesinden gelen genç konuklar Erzurum gezisinde bir takım ziyaretlerde de bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de Kaş'tan gelen gençleri ağırlayarak onlarla sohbet etti ve hediye verdi.

Proje kapsamında Erzurum'a 20 kişilik ilk kafilenin geldiğine işaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil, proje kapsamında ilk aşamada 20 kişinin geldiğini ve bir aksilik çıkmazsa 5 Nisanda 20 kişilik bir öğrenci grubunun daha Erzurum'a geleceğini söyledi.

Çok Şanslı Antalyalı Gençlersiniz

Erzurum'un tarihi, kültürel ve inan turizm kentinin yanı sıra spor şehri ve kış sporlarının merkezi olduğuna işaret eden Taşkesenligil, aynı zamanda Dadaşlar Diyarının dünyanın sayılı yüksek irtifa kamp merkezlerinden biri olduğunu da ifade etti.

Erzurum'a gelen Kaşlı gençlerin çok şanslı olduğuna değinen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Erzurum'dan Antalya'ya çok sayıda insanın tatil yapmak için gittiğini biliyoruz. Antalya'dan Erzurum'a sizin gibi gençler geldi. Burada sizleri ağırlamaktan büyük bir keyif aldık. Sizler de Erzurum'u görüp tanıdığınız için çok şanslısınız. Erzurum kış ve kayak turizminde dünyanın gözde merkezlerinden biri. Dünyanın bütün yerlerinden insanları pandemi bittikten sonra ilimize bekliyor. Sizlerde Erzurum'da bulunduğunuz süre içinde kadim şehrimizi iyi tanıyın. Gittiğinizde Erzurum'un güzelliklerinden söz edin. Kaş'a döndükten sonra bizlerden ailelerinize ve yakınlarınıza selamlarımızı iletin" dedi.

Projede görevli olan Yusuf Tosunoğlu, Gençlik Lideri Mikail Usta ve Gönüllü Gençlik Lideri Ömer Faruk Demir de Erzurum gezinde bir an olsun Kaşlı gençleri yalnız bırakmadı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kendilerine ilgilerinden ötürü teşekkür ederken, Antrenörler Ömer Karslı ve Demet Karslı'yı da kutladı.

Ziyarette, Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan ile Tesisler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz da hazır bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Antalya'nın Kaş ilçesinden gelen gençlere Milli takım forması hediye etti.

Kaş kafilesinin yetkilileri de Taşkesenligil'e Portakal ve reçel hediye etti. - ERZURUM

Kaş'tan Erzurum'a gönül köprüsü
Kaş'tan Erzurum'a gönül köprüsü
Kaş'tan Erzurum'a gönül köprüsü
Kaş'tan Erzurum'a gönül köprüsü
Kaş'tan Erzurum'a gönül köprüsü
Kaş'tan Erzurum'a gönül köprüsü

Kayak Merkezi, Antalya, Erzurum, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaş'tan Erzurum'a gönül köprüsü - Son Dakika


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