Kaş'tan kardeş belediyeye bank desteği - Son Dakika

ANLATYA'nın Kaş Belediyesi 'nce 'kardeş belediye' seçilen Şırnak 'ın Silopi ilçesindeki Görümlü Belde Belediyesi'ne 50 oturma bankı desteğinde bulunuldu. Kaş Belediyesi'ne ait araçla 1500 kilometre uzaklıktan yola çıkılarak, Görümlü beldesine ulaşıldı. Beldeye getirilen banklar, belirlenen yerlere monte edilecek.

Kaş Belediyesi, bir süre önce 'kardeş belediye' olan Silopi ilçesindeki Görümlü Belde Belediyesi'ne ilk desteğini yaptı. Görümlü beldesine kullanılmak üzere Kaş Belediyesi'nce 50 oturma bankı gönderildi. Kaş Belediyesi'nin yola çıkan aracı, 1500 kilometre yol katederek, önceki gün Görümlü beldesine ulaştı. Beldeye getirilen oturma bankları, belirlenen noktalara monte edilecek.

"Başkanımız Mutlu Ulutaş'ın çok selamları var. Kardeş belediye Görümlü'ye oturma bankları getirdik. Görümlü beldemiz her ne kadar bizim ilçemize 1500 kilometre uzaklıkta olsa da biz bu kilometreleri aşarak kardeşlik ve sevgiyi pekiştirerek buraya geldik. Beldemiz güzel bir yer. Çok iyi karşılandık. Kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu kilometrelerce uzaktan gelerek anlamış olduk."

- Şırnak