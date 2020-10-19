Kaş ve Akseki'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Kaş ve Akseki ilçelerinde düzenlenen tören ve etkinliklerle 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Kaş Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene kurum amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve muhtarlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle sona erdi.

Törenin ardından Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ve Başkan Mutlu Ulutaş belediyede muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda, muhtarların talep ve ihtiyaçları değerlendirildi.

Kaymakam Yazıcı, muhtarların vatandaşla devlet arasında çok önemli vazifeleri olan seçilmiş kamu görevlileri olduğunu söyledi.

Muhtarlık müessesinin kadim devlet geleneğinin önemli bir mihenk taşı olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Sizler sıradan kamu görevlileri değilsiniz. Ülkemizde demokrasinin en güzel örneklerinden birisiniz. Göreviniz başladığı günden sona erinceye kadar hayırlı vazifeler yapmanızı, hizmetlerinizde üstün başarılar diliyorum. Belediye Başkanımız, ben ve diğer kamu görevlileri olarak, sizin yardımcınız olacağız. Gününüz hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Başkan Ulutaş da Kaş'ta 54 mahalle bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Her muhtarımıza, her mahallemize ulaşmaya, ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Belediyenin bütçesi nispetinde ve kamu kaynaklarını değerlendirmek kaydıyla bakanlıklarımızdan aldığımız destek ve diğer kamu kurumlarıyla müşterek çalışma yapıyoruz. İnşallah Kaş'ın ihtiyaçlarını daha hızlı sürede, standartlarını daha iyi noktaya taşırız. İnanç ve azimle yolumuza devam ediyoruz."

Kaş Belediye Başkanlığınca, ayrıca İnceboğaz Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanında muhtarlar için yemek programı gerçekleştirildi.

Akseki

Akseki ilçesinde de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Akseki Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi.

Kutlamaya Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle mahalle muhtarları katıldı.

Belediye Başkanı Özkan, programa katılan herkese karanfil dağıttı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Demirciler Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törenin ardından kahvaltı yapılarak dualar okundu.