Son Dakika Haberleri: Kaş ve Edremit Proje Kardeşi Oldu

Kaş ve Edremit Proje Kardeşi Oldu

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ile Balıkesir'in Edremit ilçesi arasında kardeşlik protokolü imzalandı.

Kaş ve Edremit Proje Kardeşi Oldu, System.String[]
Antalya'nın Kaş ile Balıkesir'in Edremit ilçesi arasında kardeşlik protokolü imzalandı.

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü Gelin Kardeş Olalım projesi kapsamında, 18 ilçeye 18 kardeş şehir eşleşmeleri yapıldı. 39 il ve 65 ilçenin başvuru sahibi olduğu teklif çağrısı çerçevesinde, Antalya'nın Kaş ile Balıkesir'in Edremit ilçesi eşleştirildi.

3 yıl sürecek

Kardeş ilçe protokolü, Kaymakamlar ile Tarım ve Orman Müdürleri arasında imzaladı. 3 yıl sürecek projeyle Türkiye'nin 2023 tarım vizyonu hedeflerine katkı sağlanması amaçlandığı kaydedildi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı yaptığı açıklamada, Gelin Kardeş Olalım projesi kapsamında Kaş ile eşleştirilmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Kaş'tan edinebileceğimiz bilgi, tecrübe ve teknoloji transferinin özellikle ilçemize kazandırmayı planladığımız ve kuruluş aşamasında çok önemli bir yol kat ettiğimiz Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projemize tecrübe ve büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Projemiz kapsamında Kaş ilçemizde özellikle süs bitkileri ve çiçekçilik üzerine bilgi ve teknoloji transferi yapılacaktır. Bu projemiz, iki ilçenin karşılıklı bilgi alışverişi ve ortak çalışmalarına dayanan bir ortaklık projesidir. İlçeler arasında karşılıklı teknik ziyaretler, çiftçi ve sektör toplantılarıyla ortak proje uygulamaları gerçekleştirilecektir." dedi.

Kaymakam Sırmalı, projeyi hazırlayan Edremit Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve projeyi destekleyen Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Balıkesir, Antalya, Edremit, Güncel
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