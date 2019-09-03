Son Dakika Haberleri: Kaş ve Erdek yangınları kontrol altına alındı
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Kaş ve Erdek yangınları kontrol altına alındı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'nın Kaş ilçesi ile Balıkesir'in Erdek ilçesindeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Kaş ve Erdek yangınları kontrol altına alındı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'nın Kaş ilçesi ile Balıkesir'in Erdek ilçesindeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını duyurdu.


Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, "Antalya'nın Kaş ilçesinde 2 Eylül 2019 Pazartesi günü (dün) saat 14.15'te başlayan ve saat 14.30'da ilk müdahalesi yapılan yangın ile Balıkesir'in Erdek ilçesinde 17.50'de çıkan ve kısa sürede müdahale edilen yangın tamamen kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmalarına başlanmıştır." denildi.


Açıklamada, şu bilgilere de yer verildi:


"Böylece ülkemiz genelinde Pazartesi günü yaşanan 21 yangın, Orman teşkilatımızın etkili müdahalesi ile tamamen kontrol altına alınmış oldu. Yangın yerlerinde soğutma çalışmaları devam ediyor." - ANKARA

Antalya, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:08 Kaynak: İHA
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