Kaş'ta yaptırılan Yeşilköy Cami, törenle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaş'ta yaptırılan Yeşilköy Cami, törenle açıldı

28.04.2022 15:27
Kaş'ta yaptırılan Yeşilköy Cami, törenle açıldı

Kaş ilçesinde yapılan Yeşilköy Cami, törenle ibadete açıldı.

Kaş ilçesinde yapılan Yeşilköy Cami, törenle ibadete açıldı.

Yeşilköy Mahallesi'nde Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programı, protokol konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından dualar okunarak, caminin açılış kurdelesi kesildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yapılan mabedin görkemli olduğunu, Yeşilköy'e yakışan bir eserin ortaya çıktığını söyledi.

Caminin yapımına destek veren tüm hayırseverlere teşekkür eden Ulutaş, "Kamu kurumları, bu tür eserler ortaya koyabilir ama herkesin yapılan işte bir katkısının, desteğinin, hayrının olması Rabbimin katında daha muteber. O açıdan bütün Yeşilköylü hemşehrilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

2018 yılında temeli atılarak, Yeşilköy'e kazandırılan toplam bin metrekare kullanım alanına sahip iki katlı camide, aynı anda 600 kişi ibadet edebilecek.

Açılışa, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, ilçe oda başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve önceki dönem Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer de katıldı.

Kaş'ta yaptırılan Yeşilköy Cami, törenle açıldı
Kaş'ta yaptırılan Yeşilköy Cami, törenle açıldı
Kaş'ta yaptırılan Yeşilköy Cami, törenle açıldı
Kaş'ta yaptırılan Yeşilköy Cami, törenle açıldı
Kaş'ta yaptırılan Yeşilköy Cami, törenle açıldı
Kaş'ta yaptırılan Yeşilköy Cami, törenle açıldı

YORUMLAR
500
KIRKLARELİ - Hayırsever tarafından yaptırılan Ulu Cami ibadete açıldı KIRKLARELİ - Hayırsever tarafından yaptırılan Ulu Cami ibadete açıldı Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaş'ta yaptırılan Yeşilköy Cami, törenle açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Nevşin Mengü hacklendi! Hacker'lar kurdukları WhatsApp grubuna Cüneyt Özdemir'le Fatih Portakal'ı da ekledi
15:58 Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ile Okan Buruk buluşmasından fotoğraflar yayıldı
15:51 ABD ve Rusya esirleri Ankara'da takas etti! İşte film sahnelerini andıran görüntüler
15:50 Kulislerde bomba etkisi yaratacak anket sonucu! Kazanan tarafı yüzde 28'lik kesim belirleyecek
15:46 DEVA Partisi'nin seçim kararına Karamollaoğlu'ndan yanıt: Garipsemiyorum
15:37 Gelecek Partisi'nden "seçim" çıkışı: Parti olarak gireceğimizi ilk biz açıkladık
15:37 Danıştay Savcısı mütalaasını açıkladı: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuksuz!
15:37 Yıllarca istismara maruz kaldığını söyleyen genç kız: Zara Phythian beni eşiyle ilişkiye girmem için zorladı
15:28 Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımları yine çok cesur! Deniz sezonunu açtı, bikiniyle poz verdi
15:22 Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 108 milyar 916 milyon dolara geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 16:21:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kaş'ta yaptırılan Yeşilköy Cami, törenle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement