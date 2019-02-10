Son Dakika Haberleri: Kaş Ziraat Odası'nda Süer Güven Tazeledi

Kaş Ziraat Odası'nda Süer Güven Tazeledi

1 saat önce

Antalya'nın Kaş Ziraat Odası Başkanlığına Ramazan Süer yeniden seçildi.

Kaş Ziraat Odası'nda Süer Güven Tazeledi, System.String[]
Antalya'nın Kaş Ziraat Odası Başkanlığına Ramazan Süer yeniden seçildi.

Kaş Ziraat Odası Olağan Genel Kuruluna Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle oda üyesi çok sayıda çiftçi katıldı.

Belediyede düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, oda bünyesinde yapılan çalışmaları anlattı. Süer, olumsuz hava şartları nedeniyle bölgede özellikle seraları su altında kalarak zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Toplantıda 2015-2018 dönemi faaliyet raporu, tahmini bütçe ve çalışma, bilanço ve hesaplar ibra edildi.

Tek listeyle gidilen seçimde Ramazan Süer, yeniden Kaş Ziraat Odası Başkanlığına seçildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:48 Kaynak: İHA

Halil Kocaer, Antalya, Güncel
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