Son Dakika Haberleri: Kaş Ziraat Odası Şubat Meclisi

Kaş Ziraat Odası Şubat Meclisi

1 saat önce

Kaş Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Ramazan Süer'in mazbatasını almasının ardından, yapılan şubat ayı olağan meclis toplantısında yönetim ve meclis belirlendi.

Kaş Ziraat Odası Şubat Meclisi, System.String[]
Kaş Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Ramazan Süer'in mazbatasını almasının ardından, yapılan şubat ayı olağan meclis toplantısında yönetim ve meclis belirlendi.

Kaş Ziraat Odası'nın olağan genel kurulunda yapılan seçim sonucu yeniden başkan seçilen Ramazan Süer, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Sadık Türkoğlu'ndan mazbatasını aldı. Ardından Ziraat Odası şubat ayı olağan meclis toplantısı yapılarak, yönetim ve meclis üyelerinin görev dağılımı belirlendi. Buna göre Ramazan Süer'in başkanlığındaki yönetim kurulunda, İdris Zorlu, Murat Yılmaz, Mehmet Eriş, Mehmet Ali Kalkanlı, Ramazan Güzel ve Sadettin Büyüktekin yer aldı. Oda meclisi üyeleri ise İbrahim Nişancı, Suat Ekizoğlu, Özer Kolak, İsmet Dedeler, Yusuf Ülker, Mehmet Erdoğan, Hüseyin Kanga, Bayram Sarıca, Hüseyin Çakmak, Ali İhsan Alkay, Mehmet Karatepe, Osman Sarıca, Süleyman Karagöz ve Ahmet Levent'ten oluştu.

Başkan Süer, Ziraat Odası şubat ayı meclis toplantısında yönetim ve mecliste görev bölümü yapıldığını ifade ederek, "Oda meclisinde üreticinin ürünü satış şekli, girdi fiyatlarının yüksekliği, tarım bağ kurları, düşük faizli zirai kredilendirmeler, sera elektrik aboneliği, Akdeniz meyve sineği, erken uyarı sistemleri ve benzeri konular ele alındı. Diğer ziraat odalarıyla ortak hareket edilerek, konuların Türkiye Ziraat Odaları Birliğine bilgi verilmesi kararlaştırıldı" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:43 Kaynak: İHA

Türkoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu Telefon Kazandığını Sanan Vatandaş, Paketten Su Şişesi Çıkınca Şaşkına Döndü

Çarpışan Araçların, Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Savrulduğu Kazada Faciadan Dönüldü Mahkeme, Demet Akalın'ın Ece Erken İçin Tedbir Kararının Uzaması Talebini Reddetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 14:00:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaş Ziraat Odası Şubat Meclisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]