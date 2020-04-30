Kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında fark olursa - Son Dakika
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Kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında fark olursa

6 saat önce

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Korona virüsün yaşadığı bu günlerde, malların satış fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklarını değerlendirdi.

Kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında fark olursa, System.String[]

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Korona virüsün yaşadığı bu günlerde, malların satış fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklarını değerlendirdi. Başkan Bakal tüketiciyi, "Kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır" diye aktardı.


Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Başkan Bakal, "Son günlerde malların satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunduğu ve haksız fiyat artışları konusunda yoğun ve yaygın şikayetler alınmaktadır. Covid -19 salgınını fırsata dönüştüren bazı satıcı ve sağlayıcılar, etiket fiyatlarını değiştirmeye bile zaman bulamadan kasa fiyatlarını yükseltmektedir. Ancak Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin 10'üncü maddesinde belirttiği üzere 'Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır. Bir malın veya hizmetin miktar, sayı, ebat ve benzeri farklı birimlerden satışı yapıldığı takdirde, her birime uygulanan fiyatlar, etiketlerde, tarife ve fiyat listelerinde ayrı ayrı gösterilir' olmalı.


Tüketiciler güçlükle kazandıklarını, kolayca kaybetmemek için alışverişlerinden sonra; mutlaka fiş ve faturalarını kontrol etmeli, kasa fiyatı ile raf fiyatı arasında fark bulunması durumunda tüketici lehine olan fiyatın uygulanacağını satıcılara hatırlatmalıdır" diye belirtti.


Mağdur olanlar şikayet edebilir


Ayrıca Başkan Bakal duruma mağdur kalan vatandaşlar için yasal işlemlerin başlatılması gerektiği yönde tavsiyelerde de bulundu.


Bakal, "Sorunun çözülememesi durumunda; aldığı ürünün etiketinin fotoğrafını çekmeli, fiş veya faturası ve etiket fotoğrafı ile anlaşmazlığın sınırına göre 6 bin 920 Türk liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ikamet ettikleri ilçenin Kaymakamlarında bulunan Tüketici Hakem Heyetlerine, 6 bin 920 Türk lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalıdır.Tüketici Hakem Heyetlerine başvurular e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Ayrıca fahiş, haksız fiyat artışları ve raf fiyatı ile kasa farkı arasındaki fark konusunda; Ticaret İl Müdürlüklerine, Kaymakamlıklara, Valiliklere, ALO 175 ve ALO 153 hatlarına şikayette bulunulabilmektedir. Tüketicilerimiz neme lazım dememeli, kendilerinin ve başka tüketicilerin haksızlığa maruz kalmaması için haklarını aramalıdır. Kamu otoritesi fahiş/haksız fiyat artışları ve etiket uygulamaları denetimlerini arttırmalıdır. Haksızlıklar hak arandıkça, azalır" dedi. - ESKİŞEHİR

Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 01:48 Kaynak: İHA


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