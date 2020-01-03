Kasa hırsızları, bekçilerin yol kontrolünde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kasa hırsızları, bekçilerin yol kontrolünde yakalandı - Son Dakika

Kasa hırsızları, bekçilerin yol kontrolünde yakalandı

6 saat önce

Daha önce çok sayıda hırsızlıktan sabıkası bulunan 4 şüpheli, Fatih'te bekçilerin yol uygulamasında yakalandı.

Kasa hırsızları, bekçilerin yol kontrolünde yakalandı, System.String[]

Daha önce çok sayıda hırsızlıktan sabıkası bulunan 4 şüpheli, Fatih'te bekçilerin yol uygulamasında yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Fatih'te bir iş yerinden kendilerine ait özel düzenekli uzaktan kumanda ile kepengi açarak kasa hırsızlığı yaptıkları ortaya çıktı.


Alınan bilgilere göre, "Gece Kartalları" olarak bilinen Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 19 Aralık gecesi Fatih ilçesine bağlı Molla Gürani Mahallesinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında bir ticari taksi şüphe üzerine bekçilerce durduruldu. Taksiden indirilen müşteriler kaçma teşebbüsünde bulundu. Bunun üzerine kaçma teşebbüsünde bulunan Fırat K. (23), Kahraman A. (41), Oktay L. (23) ve Kemal Ş. (37) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yapılan üst aramalarında 2 tornavida, 1 kar maskesi, 1 kepenk açma-kapama' da kullanılan uzaktan kumanda ele geçirildi.


Polise teslim edilen zanlıların yapılan GBT sorgusunda, yakalandığı sırasında üzerinden Tarık K. (34) adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan ve gerçek kimlik bilgilerinin Kemal Ş. (37) olduğu anlaşılan şüphelinin 16 ayrı suçtan arandığı, bu suçlardan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve yoklama kaçağı olduğu öğrenildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin, Fatih Mollafenari Mahallesinde bulunan bir iş yerinden kendilerine ait özel düzenekli uzaktan kumanda ile kepengi açarak kasa hırsızlığı yaptıkları ortaya çıktı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Fırat K. ve Kahraman A. hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulanırken, Oktay L. serbest bırakıldı. Üzerinde sahte kimlikle yakalanan ve 16 ayrı suçtan aranan, bu suçlardan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve yoklama kaçağı olduğu ortaya çıkan Kemal Ş. ise tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

Aralık, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:18 Kaynak: İHA
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