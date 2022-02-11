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Son dakika haberi! Kasa hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kasa hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı

11.02.2022 10:47

Son dakika haberleri... Karabük'te son günlerde hırsızlık vakalarında artış gözlenirken, son olarak bir marketin önündeki yaklaşık 100 adet sebze-meyve kasasını çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te son günlerde hırsızlık vakalarında artış gözlenirken, son olarak bir marketin önündeki yaklaşık 100 adet sebze-meyve kasasını çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi'nde meydana geldi. Marketin önünde istiflenmiş boş durumdaki sebze-meyve kasalarını 2 kişinin götürdüğünü görenler duruma müdahale etti. 2 kişi market sahibinin bilgisi dahilinde kasaları götürdüklerini söyleyerek yaklaşık 100 kasayı rahat tavırlarla çalması ise dikkat çekti. Market sahibi Emrah Kayalar, komşusunun sabah saatlerinde telefonla kendisine durumu anlattığında izlediği güvenlik kamerasından hırsızlığı fark etti. Polis ekipleri, marketin güvenlik kamerasına yansıyan 2 hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Emrah Kayalar, "2 genç, üçer beşer kasaları götürüyorlar. Gördüğümüz kadarıyla acemi değiller. Şu anda 100'e yakın kasa eksiğimiz var. Bunların tanesi en az 50 lira. Biz bunları tekrar hale verip paramızı alıyorduk ya da hesabımızdan düşüyorduk. Bu anlamda çok üzgünüz. Emniyete haber verdik" dedi.

Diğer yandan kent genelinde son bir hafta içinde medyana gelen hırsızlık olaylarında yaşanan artış ise dikkat çekti.

(Yasin Erdem-İHA)

Son dakika haberi! Kasa hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi! Kasa hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi! Kasa hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı

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Esentepe, Karabük, Market, Emrah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kasa hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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