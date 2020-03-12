Kasa hırsızları jandarmaya yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Kasa hırsızları jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Kasa hırsızları jandarmaya yakalandı

6 saat önce

Kasa hırsızları jandarmaya yakalandı Evden çelik kasa çalan 3 kişi yakalandı Samsun'un Ayvacık ilçesinde bir evden çelik kasayı çalarak kayıplara karışan 3 şahıs, jandarma ekiplerinin amansız takibi sonucu yakalandı.

Kasa hırsızları jandarmaya yakalandı

Evden çelik kasa çalan 3 kişi yakalandı

SAMSUN - Samsun'un Ayvacık ilçesinde bir evden çelik kasayı çalarak kayıplara karışan 3 şahıs, jandarma ekiplerinin amansız takibi sonucu yakalandı.

Olay, Ayvacık ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Yeşildere Mahallesi'nde bir arkadaşının mevlit davetine gitmek amacıyla evinden ayrılan Hacıbey Temiz'in evinde olmamasını fırsat bilen G.S., R.Y. ve O.Y., hırsızlık amacıyla eve girdi. Ev içerisinde kilit altındaki çelik kasayı açma girişiminde bulunan şahıslar, türlü uğraşlara rağmen kasayı açamayınca, kasayı sırtlanarak evden çıkardılar. Çelik kasa ile uzaklaşan şahıslar kayıplara karışırken, olay sonrası Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Geniş çaplı soruşturma sonucu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından 3 şahıs Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.

Çelik kasayı çalan 3 kişinin, kasayı ispiral kesme makinesi ile açtıkları, kasa içerisinde bulunan 60 bin TL'yi aldıkları ve jandarma ekiplerinin çalınan paranın 45 bin TL'lik kısmını şüphelilerden alarak el koyduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kasa hırsızları jandarmaya yakalandı

Yeşildere, Jandarma, Ayvacık, Samsun, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 00:47:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasa hırsızları jandarmaya yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]