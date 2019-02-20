Son Dakika Haberleri: Kasa Hırsızları Kamerada

Kasa Hırsızları Kamerada

1 saat önce

Kasa hırsızları kameradaGAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kolejtepe mahallesinde iş yerinden kasa çalan hırsızlar yakalandı.

Kasa Hırsızları Kamerada, System.String[]
Kasa hırsızları kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kolejtepe mahallesinde iş yerinden kasa çalan hırsızlar yakalandı.
Olay Şahinbey İlçesi Kolejtepe mahallesinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ç., A.M. isimli şüpheli şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı.
Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen her iki şüpheli de adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:36 Kaynak: İHA

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